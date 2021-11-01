Sigmoid Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Sigmoid variază de la $22,403 în compensație totală anuală pentru Inginer de Software la capătul de jos la $70,369 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Sigmoid. Ultima actualizare: 8/22/2025

$160K

Inginer de Software
Median $22.4K

Inginer de date

Specialist în Științe de Date
Median $38.9K
Analist de Date
$23K

Manager de Științe de Date
$65.1K
Manager de Inginerie Software
$70.4K
Întrebări Frecvente

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Sigmoid gemeldet wurde, ist Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $70,369. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Sigmoid gemeldet wurde, beträgt $38,939.

