Director de Companii
Birlasoft
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Birlasoft Salarii

Salariul de la Birlasoft variază de la $1,438 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Manager Program Tehnic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Birlasoft. Ultima actualizare: 10/10/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $7K
Arhitect de Soluții
Median $160K
Analist de Afaceri
$20.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Data Scientist
$15.1K
Resurse Umane
$1.4K
Consultant în Management
$15.4K
Designer de Produs
$11.8K
Manager Inginerie Software
$160K
Manager Program Tehnic
$166K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Birlasoft este Manager Program Tehnic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $165,825. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Birlasoft este $15,374.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Birlasoft

Companii Similare

  • ACS Solutions
  • YASH Technologies
  • Nagarro
  • DDN
  • InfoVision
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse