Shift Technology Salarii

Salariul de la Shift Technology variază de la $71,029 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software in France la nivelul inferior până la $103,015 pentru un Data Scientist in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shift Technology. Ultima actualizare: 10/14/2025

$160K

Inginer Software
Median $71K
Data Scientist
Median $103K
Manager Data Science
$101K

Recrutor
$74.8K
Manager Inginerie Software
$77.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Shift Technology este Data Scientist cu o compensație totală anuală de $103,015. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Shift Technology este $77,397.

