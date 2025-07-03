Shift Technology Salarii

Salariul de la Shift Technology variază de la $71,029 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software in France la nivelul inferior până la $103,015 pentru un Data Scientist in Canada la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Shift Technology . Ultima actualizare: 10/14/2025