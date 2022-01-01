Criteo Salarii

Director de Companii
Salariul de la Criteo variază de la $44,704 în compensație totală pe an pentru un Manager de Proiect la nivelul inferior până la $686,000 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Criteo. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Inginer Software
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Fiabilitate Site

Cercetător Științific

Cercetător AI

Data Scientist
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Manager de Produs
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vânzări
Median $139K
Dezvoltare Afaceri
$686K
Servicii Clienți
$57.6K
Succes Client
$76.4K
Analist de Date
$56.2K
Resurse Umane
$203K
Tehnolog Informațional (IT)
$96.2K
Consultant în Management
$92.5K
Marketing
$182K
Manager de Program
$170K
Manager de Proiect
$44.7K
Manager Inginerie Software
$159K
Arhitect de Soluții
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Manager Program Tehnic
$116K
Întrebări frecvente

El puesto mejor pagado reportado en Criteo es Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level con una compensación total anual de $686,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Criteo es $94,505.

