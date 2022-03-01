Director de Companii
Schrödinger
Schrödinger Salarii

Salariul de la Schrödinger variază de la $29,678 în compensație totală pe an pentru un Arhitect de Soluții la nivelul inferior până la $207,060 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Schrödinger. Ultima actualizare: 11/15/2025

Inginer Software
Median $171K
Tehnolog Informații (IT)
$144K
Manager de Produs
$207K

Manager de Proiect
$199K
Arhitect de Soluții
$29.7K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Schrödinger, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Schrödinger este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $207,060. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Schrödinger este $171,000.

