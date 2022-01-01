Roper Technologies Salarii

Salariul de la Roper Technologies variază de la $2,902 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $149,250 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Roper Technologies . Ultima actualizare: 9/18/2025