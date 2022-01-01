Director de Companii
Roper Technologies
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Roper Technologies Salarii

Salariul de la Roper Technologies variază de la $2,902 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $149,250 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Roper Technologies. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Analist de Afaceri
$63.3K
Servicii Clienți
$2.9K
Data Scientist
$124K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produs
$80.4K
Inginer Software
$122K
Arhitect de Soluții
$149K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Roper Technologies este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $149,250. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Roper Technologies este $101,400.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Roper Technologies

Companii Similare

  • AppFolio
  • Appian
  • A10 Networks
  • Aruba
  • Appen
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse