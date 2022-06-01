Director de Companii
SADA
SADA Salarii

Salariul de la SADA variază de la $21,128 în compensație totală pe an pentru un Copywriter in India la nivelul inferior până la $295,515 pentru un Manager Inginerie Software in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SADA. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Inginer Software
Median $175K
Arhitect de Soluții
Median $230K
Actuar
$99.5K

Copywriter
$21.1K
Servicii Clienți
$40.8K
Resurse Umane
$148K
Designer de Produs
$101K
Manager de Program
$43.4K
Manager de Proiect
$138K
Vânzări
$160K
Analist Securitate Cibernetică
$224K
Manager Inginerie Software
$296K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SADA este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $295,515. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SADA este $142,973.

