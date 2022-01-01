Director de Companii
Axoni
Axoni Salarii

Salariul de la Axoni variază de la $155,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Axoni. Ultima actualizare: 11/17/2025

Inginer Software
Median $155K
Analist de Afaceri
$166K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Axoni, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Axoni este Analist de Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $165,825. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Axoni este $160,413.

