Axoni Salarii

Salariul de la Axoni variază de la $155,000 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $165,825 pentru un Analist de Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Axoni. Ultima actualizare: 11/17/2025
La Axoni, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
