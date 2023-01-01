Director de Companii
Ridgeline International
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Ridgeline International Salarii

Salariul de la Ridgeline International variază de la $219,300 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $256,275 pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ridgeline International. Ultima actualizare: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tehnolog Informații (IT)
$256K
Inginer Software
$219K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ridgeline International este Tehnolog Informații (IT) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $256,275. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ridgeline International este $237,788.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Ridgeline International

Companii Similare

  • Square
  • Stripe
  • Microsoft
  • DoorDash
  • Intuit
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ridgeline-international/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.