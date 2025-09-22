Director de Companii
Reddit Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in United States la Reddit variază de la $151K la $211K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Reddit. Ultima actualizare: 9/22/2025

Compensația Totală Medie

$162K - $191K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$151K$162K$191K$211K
Interval Comun
Interval Posibil

Program de Vesting

100%

AN 1

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Program Tehnic la Reddit in United States ajunge la o compensație totală anuală de $210,600. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Reddit pentru rolul de Manager Program Tehnic in United States este $151,200.

