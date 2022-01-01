Director de Companii
Reddit
Reddit Salarii

Salariul de la Reddit variază de la $125,899 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $874,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Reddit. Ultima actualizare: 8/29/2025

Logo Reddit

$20K

Inginer Software
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Data Scientist
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Designer de Produs
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

Designer UX

Manager Inginerie Software
Median $515K
Vânzări
IC3 $176K
IC4 $175K
Manager Data Science
Median $450K
Cercetător UX
Median $260K
Analist Financiar
Median $140K
Manager de Proiect
Median $145K
Recrutor
Median $145K
Contabil
Median $154K

Contabil Tehnic

Analist de Date
$250K
Tehnolog Informațional (IT)
$210K
Manager de Program
$201K
Analist Securitate Cibernetică
$222K
Arhitect de Soluții
$147K

Arhitect Date

Manager Program Tehnic
$176K
Program de Vesting

100%

AN 1

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 1 ani:

  • 100% se dobândește în 1st-AN (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Reddit, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Întrebări frecvente

Den høyest betalte rollen rapportert hos Reddit er Inginer Software at the IC6 level med en årlig totalkompensasjon på $874,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Reddit er $235,959.

Alte Resurse