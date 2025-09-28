Director de Companii
Qualtrics
Qualtrics Manager de Proiect Salarii

Compensația pentru Manager de Proiect in Ireland la Qualtrics totalizează €77K pe year pentru L3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

€69.3K - €83.9K
Ireland
Interval Comun
Interval Posibil
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Interval Comun
Interval Posibil
Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)



Întrebări frecvente

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Manager de Proiect na Qualtrics in Ireland é uma remuneração total anual de €89,265. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Qualtrics para a função de Manager de Proiect in Ireland é €63,870.

