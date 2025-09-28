Qualtrics Manager de Proiect Salarii

Compensația pentru Manager de Proiect in Ireland la Qualtrics totalizează €77K pe year pentru L3. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Qualtrics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie €69.3K - €83.9K Ireland Interval Comun Interval Posibil €63.9K €69.3K €83.9K €89.3K Interval Comun Interval Posibil

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L3 €77K €59.4K €5.8K €11.7K L4 € -- € -- € -- € -- L5 € -- € -- € -- € -- L6 € -- € -- € -- € -- Vizualizează 2 Mai multe niveluri

€142K

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni RSU La Qualtrics, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 6.25 % trimestrial )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 6.25 % trimestrial )

Care este calendarul de dobândire la Qualtrics ?

Care este calendarul de dobândire la Qualtrics ?