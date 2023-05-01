Director de Companii
Paytronix Systems
Paytronix Systems Salarii

Salariul de la Paytronix Systems variază de la $55,275 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $213,060 pentru un Manager Parteneri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Paytronix Systems. Ultima actualizare: 10/24/2025

Inginer Software
Median $114K
Manager Parteneri
$213K
Vânzări
$55.3K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Paytronix Systems este Manager Parteneri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $213,060. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Paytronix Systems este $114,000.

