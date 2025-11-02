Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager de Program in United States la Pandora variază de la $133K la $193K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Pandora. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

$151K - $175K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$133K$151K$175K$193K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Pandora, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Program la Pandora in United States ajunge la o compensație totală anuală de $192,780. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Pandora pentru rolul de Manager de Program in United States este $132,840.

