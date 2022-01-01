Grubhub Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Grubhub variază de la $19,632 în compensație totală anuală pentru Designer de Produs la capătul de jos la $320,000 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Grubhub. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de fiabilitate a site-ului

Manager de Produs
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Manager de Inginerie Software
Median $320K

Specialist în Științe de Date
Median $150K
Analist de Afaceri
Median $95K
Analist de Date
Median $140K
Manager de Științe de Date
Median $185K
Contabil
$126K
Operațiuni de Afaceri
$296K
Manager de Operațiuni
$125K
Analist Financiar
$87.6K
Resurse Umane
$74.6K
Marketing
$51K
Operațiuni de Marketing
$103K
Manager de Parteneri
$115K
Designer de Produs
$19.6K
Manager de Program
$160K
Recrutor
$101K
Vânzări
$128K
Arhitect de Soluții
$85.6K

Arhitect de date

Manager de Program Tehnic
$101K
Cercetător UX
$98K
Program de Vesting

40%

AN 1

30%

AN 2

15%

AN 3

15%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Grubhub, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 40% se dobândește în 1st-AN (40.00% anual)

  • 30% se dobândește în 2nd-AN (7.50% trimestrial)

  • 15% se dobândește în 3rd-AN (3.75% trimestrial)

  • 15% se dobândește în 4th-AN (3.75% trimestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La Grubhub, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări Frecvente

