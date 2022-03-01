Director de Companii
Onex
Onex Salarii

Salariul de la Onex variază de la $12,158 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $170,145 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Onex. Ultima actualizare: 11/28/2025

Inginer Software
Median $12.2K
Analist de Afaceri
$123K
Tehnolog Informații (IT)
$61.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Marketing
$88.2K
Designer de Produs
$136K
Manager de Produs
$110K
Vânzări
$121K
Arhitect de Soluții
$170K
Manager Program Tehnic
$21.3K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Onex este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $170,145. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Onex este $110,223.

