Notion Salarii

Salariul de la Notion variază de la $53,499 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $531,500 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Notion . Ultima actualizare: 10/23/2025