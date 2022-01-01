Notion Salarii

Director de Companii
Salariul de la Notion variază de la $53,499 în compensație totală pe an pentru un Vânzări la nivelul inferior până la $531,500 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Notion. Ultima actualizare: 10/23/2025

Inginer Software
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Inginer Software Full-Stack

Data Scientist
Median $186K
Designer de Produs
Median $440K

Manager de Produs
Median $395K
Contabil
$90.5K
Manager Operațiuni de Afaceri
$226K
Analist de Afaceri
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Resurse Umane
$70K
Marketing
$175K
Manager de Program
$187K
Recrutor
$209K
Vânzări
$53.5K
Manager Inginerie Software
$128K
Recompense Totale
$186K
Cercetător UX
$170K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Notion, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

10 years post-termination exercise window.

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Notion este Inginer Software at the L4 level cu o compensație totală anuală de $531,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Notion este $196,000.

Alte Resurse