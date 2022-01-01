Mixpanel Salarii

Salariul de la Mixpanel variază de la $41,790 în compensație totală pe an pentru un Consultant în Management la nivelul inferior până la $353,723 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mixpanel . Ultima actualizare: 10/20/2025