Director de Companii
Mixpanel
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Mixpanel Salarii

Salariul de la Mixpanel variază de la $41,790 în compensație totală pe an pentru un Consultant în Management la nivelul inferior până la $353,723 pentru un Designer de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mixpanel. Ultima actualizare: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inginer Software
L3 $237K
L4 $276K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $242K
Operațiuni de Afaceri
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Dezvoltare Afaceri
$269K
Servicii Clienți
$101K
Data Scientist
$221K
Resurse Umane
$340K
Consultant în Management
$41.8K
Operațiuni Marketing
$208K
Designer de Produs
$354K
Recrutor
$180K
Vânzări
$179K
Manager Inginerie Software
$254K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Mixpanel, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mixpanel este Designer de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $353,723. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mixpanel este $229,193.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Mixpanel

Companii Similare

  • Docker
  • WePay
  • Verkada
  • Deep Instinct
  • People.ai
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse