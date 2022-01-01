Mirantis Salarii

Salariul de la Mirantis variază de la $72,360 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $213,180 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mirantis . Ultima actualizare: 9/16/2025