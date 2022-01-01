Mirantis Salarii

Director de Companii
Salariul de la Mirantis variază de la $72,360 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $213,180 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mirantis. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $82.3K

Inginer Rețele

Resurse Umane
$149K
Tehnolog Informațional (IT)
$81.5K

Manager de Produs
$128K
Manager de Program
$129K
Vânzări
$174K
Manager Inginerie Software
$129K
Arhitect de Soluții
$213K
Manager Program Tehnic
$72.4K
Redactor Tehnic
$98.5K
Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Mirantis is Arhitect de Soluții at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $128,186.

