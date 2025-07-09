Minsait Salarii

Director de Companii
Salariul de la Minsait variază de la $23,619 în compensație totală pe an pentru un Manager Program Tehnic la nivelul inferior până la $48,536 pentru un Consultant în Management la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Minsait. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $40.2K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
Median $31.4K
Analist de Date
Median $26.6K

Data Scientist
$38.3K
Tehnolog Informațional (IT)
$46.4K
Consultant în Management
$48.5K
Manager Program Tehnic
$23.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at Minsait is Consultant în Management at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $48,536. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minsait is $38,258.

