Compensația pentru Inginer Software in Japan la Mercari variază de la ¥7.47M pe year pentru MG1 la ¥14.2M pe year pentru MG4. Pachetul median de compensație pe year in Japan totalizează ¥12.22M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mercari. Ultima actualizare: 11/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
33.3%
AN 1
33.3%
AN 2
33.3%
AN 3
La Mercari, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:
33.3% se dobândește în 1st-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 2nd-AN (8.32% trimestrial)
33.3% se dobândește în 3rd-AN (8.32% trimestrial)