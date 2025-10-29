Director de Companii
Mendix
Mendix Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Netherlands la Mendix variază de la €65.4K la €93.3K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mendix. Ultima actualizare: 10/29/2025

Compensația Totală Medie

€74.9K - €87.7K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€65.4K€74.9K€87.7K€93.3K
Interval Comun
Interval Posibil

Contribuie
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Mendix in Netherlands ajunge la o compensație totală anuală de €93,273. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mendix pentru rolul de Manager Inginerie Software in Netherlands este €65,371.

