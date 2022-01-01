Directorul Companiilor
Mendix
Mendix Salarii

Intervalul salarial Mendix variază de la $56,385 în compensație totală anuală pentru Analist de Date in Netherlands la capătul de jos la $195,975 pentru Marketing in United States la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Mendix. Ultima actualizare: 8/9/2025

$160K

Inginer de Software
Median $93.5K

Inginer de software full-stack

Manager de Produs
Median $93.9K
Designer de Produs
Median $72K

Analist de Afaceri
$95.2K
Analist de Date
$56.4K
Marketing
$196K
Manager de Inginerie Software
$93.6K
Arhitect de Soluții
$96.7K
Întrebări Frecvente

Alte Resurse