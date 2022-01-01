Mendix Salarii

Intervalul salarial Mendix variază de la $56,385 în compensație totală anuală pentru Analist de Date in Netherlands la capătul de jos la $195,975 pentru Marketing in United States la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Mendix . Ultima actualizare: 8/9/2025