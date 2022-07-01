Director de Companii
LetsGetChecked
LetsGetChecked Salarii

Salariul de la LetsGetChecked variază de la $57,615 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $61,822 pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la LetsGetChecked. Ultima actualizare: 11/26/2025

Inginer Software
Median $57.6K
Tehnolog Informații (IT)
$61.8K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la LetsGetChecked este Tehnolog Informații (IT) at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $61,822. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la LetsGetChecked este $59,719.

