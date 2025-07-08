Director de Companii
Intellectual Ventures
Intellectual Ventures Salarii

Salariul de la Intellectual Ventures variază de la $183,080 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $186,428 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Intellectual Ventures. Ultima actualizare: 11/24/2025

Dezvoltare Afaceri
$183K
Manager de Proiect
$186K
Rolul cu cea mai mare plată raportată la Intellectual Ventures este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $186,428. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intellectual Ventures este $184,754.

