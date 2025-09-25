Director de Companii
Integrant Inginer Software Salarii

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Egypt la Integrant totalizează EGP 1.24M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Integrant. Ultima actualizare: 9/25/2025

Pachetul Median
company icon
Integrant
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total pe an
EGP 1.24M
Nivel
Principal
Salariu de bază
EGP 1.24M
Stock (/yr)
EGP 0
Bonus
EGP 0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
6 Ani
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Integrant in Egypt ajunge la o compensație totală anuală de EGP 1,500,696. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Integrant pentru rolul de Inginer Software in Egypt este EGP 1,243,998.

