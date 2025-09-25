Director de Companii
Compensația totală medie pentru Contabil in United Kingdom la Intapp variază de la £44.8K la £65.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Intapp. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Interval Comun
Interval Posibil
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Interval Comun
Interval Posibil

£121K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Intapp, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

El paquete salarial más alto reportado para un Contabil en Intapp in United Kingdom tiene una compensación total anual de £65,077. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Intapp para el puesto de Contabil in United Kingdom es £44,843.

