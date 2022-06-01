Intapp Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Intapp variază de la $72,507 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $233,825 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Intapp. Ultima actualizare: 8/10/2025

$160K

Designer de Produs
Median $108K
Manager de Produs
Median $144K
Contabil
$72.5K

Tehnolog IT
$234K
Marketing
$102K
Manager de Design de Produs
$95.5K
Manager de Proiect
$164K
Vânzări
$120K
Inginer de Software
$119K
Manager de Inginerie Software
$129K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Intapp, Granturi de acțiuni/equity sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Intapp este Tehnolog IT at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $233,825. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Intapp este $119,799.

Alte Resurse