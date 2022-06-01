Intapp Salarii

Intervalul salarial Intapp variază de la $72,507 în compensație totală anuală pentru Contabil la capătul de jos la $233,825 pentru Tehnolog IT la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Intapp . Ultima actualizare: 8/10/2025