Compensația totală medie pentru Resurse Umane in India la Healthium Medtech variază de la ₹3.7M la ₹5.39M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Healthium Medtech. Ultima actualizare: 9/25/2025

Compensația Totală Medie

₹4.25M - ₹4.84M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹3.7M₹4.25M₹4.84M₹5.39M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Healthium Medtech?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la Healthium Medtech in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹5,390,496. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Healthium Medtech pentru rolul de Resurse Umane in India este ₹3,700,256.

