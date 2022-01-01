Director de Companii
GoPro
GoPro Salarii

Salariul de la GoPro variază de la $72,563 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $291,450 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GoPro. Ultima actualizare: 11/22/2025

Inginer Software
Median $72.6K
Dezvoltare Afaceri
$291K
Specialist în Știința Datelor
$139K

Inginer Hardware
$97.8K
Inginer Mecanic
$187K
Designer de Produs
$189K
Manager de Produs
$114K
Manager de Proiect
$111K
Manager Program Tehnic
$230K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La GoPro, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la GoPro este Dezvoltare Afaceri at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $291,450. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la GoPro este $139,300.

