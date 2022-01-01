GoPro Salarii

Salariul de la GoPro variază de la $72,563 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $291,450 pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la GoPro. Ultima actualizare: 11/22/2025
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La GoPro, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)
