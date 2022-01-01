Root Insurance Salarii

Salariul de la Root Insurance variază de la $76,500 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $270,970 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Root Insurance . Ultima actualizare: 9/18/2025