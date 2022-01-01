Director de Companii
Root Insurance
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Root Insurance Salarii

Salariul de la Root Insurance variază de la $76,500 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $270,970 pentru un Resurse Umane la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Root Insurance. Ultima actualizare: 9/18/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Data Scientist
Median $120K
Manager de Produs
Median $145K
Inginer Software
Median $161K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager Inginerie Software
Median $230K
Analist de Date
$76.5K
Designer Grafic
$95.2K
Resurse Umane
$271K
Marketing
$159K
Inginer Mecanic
$86.7K
Designer de Produs
$133K
Recrutor
$86.7K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Root Insurance, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Aveți o întrebare? Adresați-vă comunității.

Vizitați comunitatea Levels.fyi pentru a interacționa cu angajați din diferite companii, pentru a primi sfaturi de carieră și multe altele.

Vizitați acum!

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Root Insurance este Resurse Umane at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $270,970. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Root Insurance este $133,280.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Root Insurance

Companii Similare

  • T-Mobile
  • CLEAR
  • Electronic Arts
  • Citi
  • Verizon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse