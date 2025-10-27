Compensația pentru Inginer Software in United States la Genesys variază de la $92.4K pe year pentru L1 la $181K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $140K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Genesys. Ultima actualizare: 10/27/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
