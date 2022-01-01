Ultimate Software Salarii

Salariul de la Ultimate Software variază de la $70,745 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) in Germany la nivelul inferior până la $189,945 pentru un Data Scientist in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ultimate Software . Ultima actualizare: 9/21/2025