Director de Companii
Ultimate Software
Ultimate Software Salarii

Salariul de la Ultimate Software variază de la $70,745 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) in Germany la nivelul inferior până la $189,945 pentru un Data Scientist in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ultimate Software. Ultima actualizare: 9/21/2025

$160K

Inginer Software
Median $110K
Analist de Afaceri
$99.5K
Data Scientist
$190K

Tehnolog Informațional (IT)
$70.7K
Designer de Produs
$76.9K
Manager de Produs
$184K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ultimate Software este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $189,945. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ultimate Software este $104,875.

