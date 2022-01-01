fuboTV Salarii

Salariul de la fuboTV variază de la $142,285 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $334,560 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la fuboTV . Ultima actualizare: 11/21/2025