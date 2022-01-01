Director de Companii
Disney
Disney Salarii

Salariul de la Disney variază de la $50,250 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $477,667 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Disney. Ultima actualizare: 9/3/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Inginer Machine Learning

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Inginer Software Producție

Inginer Software Securitate

Inginer Fiabilitate Site

Dezvoltator Web

Manager de Produs
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Designer de Produs
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

Designer UX

Manager Inginerie Software
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Analist Financiar
Median $109K
Data Scientist
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Analist de Date
Median $120K
Manager Program Tehnic
Median $180K
Manager de Proiect
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Analist de Afaceri
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analist Securitate Cibernetică
Median $158K
Vânzări
Median $99.5K

Manager Cont

Manager Data Science
Median $400K
Manager de Program
Median $180K
Manager Design de Produs
Median $328K
Arhitect de Soluții
Median $416K

Arhitect Date

Cloud Security Architect

Cercetător UX
Median $158K
Servicii Clienți
Median $60K
Resurse Umane
Median $140K
Contabil
Median $85K

Contabil Tehnic

Dezvoltare Afaceri
Median $165K
Tehnolog Informațional (IT)
Median $178K
Operațiuni Marketing
Median $150K
Recrutor
Median $115K
Asistent Administrativ
$50.3K
Operațiuni de Afaceri
$296K
Manager Operațiuni de Afaceri
$53.6K
Inginer de Control
$93.5K
Dezvoltare Corporativă
$226K
Designer Grafic
$90.5K
Inginer Hardware
$85.6K
Juridic
Median $266K
Consultant în Management
$86.2K
Marketing
$209K

Manager Marketing Produs

Recompense Totale
$148K
Capitalist de Risc
$95.9K

Analist

Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Disney, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33.3% se dobândește în 1st-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 2nd-AN (33.30% anual)

  • 33.3% se dobândește în 3rd-AN (33.30% anual)

33%

AN 1

33%

AN 2

34%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La Disney, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 33% se dobândește în 1st-AN (16.50% semestrial)

  • 33% se dobândește în 2nd-AN (16.50% semestrial)

  • 34% se dobândește în 3rd-AN (17.00% semestrial)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
RSU

La Disney, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (25.00% anual)

Întrebări frecvente

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Disney, ir Manager de Produs at the P7 level ar gada kopējo atlīdzību $477,667. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Disney, ir $158,000.

