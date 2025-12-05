Director de Companii
Fenergo
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Arhitect de Soluții

  • Toate salariile Arhitect de Soluții

Fenergo Arhitect de Soluții Salarii

Pachetul median de compensație pentru Arhitect de Soluții in Ireland la Fenergo totalizează €108K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Fenergo. Ultima actualizare: 12/5/2025

Pachetul Median
company icon
Fenergo
Solution Architect
Dublin, DN, Ireland
Total pe an
$125K
Nivel
-
Salariu de bază
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Fenergo?
Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Arhitect de Soluții oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Fenergo in Ireland ajunge la o compensație totală anuală de €133,207. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Fenergo pentru rolul de Arhitect de Soluții in Ireland este €116,944.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Fenergo

Companii Similare

  • AffiniPay
  • Avaloq
  • FNZ
  • Riskalyze
  • Apiture
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fenergo/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.