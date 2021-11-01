Directorul Companiilor
Excella
Excella Salarii

Intervalul salarial Excella variază de la $78,390 în compensație totală anuală pentru Analist de Afaceri la capătul de jos la $185,925 pentru Consultant în Management la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Excella. Ultima actualizare: 8/11/2025

$160K

Inginer de Software
Median $102K
Analist de Afaceri
$78.4K
Specialist în Științe de Date
$158K

Consultant în Management
$186K
Designer de Produs
$95.5K
Manager de Inginerie Software
$183K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Excella este Consultant în Management at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $185,925. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Excella este $129,893.

