Compensația pentru Arhitect de Soluții in Canada la Ericsson variază de la CA$143K pe year pentru JS6 la CA$157K pe year pentru JS7. Pachetul median de compensație pe year in Canada totalizează CA$158K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
CA$226K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CA$42.3K+ (uneori CA$423K+).

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Ericsson?

Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Cloud Architect

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Arhitect de Soluții la Ericsson in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$178,252. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ericsson pentru rolul de Arhitect de Soluții in Canada este CA$158,371.

