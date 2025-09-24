Director de Companii
Ericsson
Ericsson Inginer Electrician Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Electrician in Sweden la Ericsson variază de la SEK 503K la SEK 687K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ericsson. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

SEK 539K - SEK 651K
Sweden
Interval Comun
Interval Posibil
SEK 503KSEK 539KSEK 651KSEK 687K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Inginer Electrician contribuțiis la Ericsson pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

SEK 1.56M

Care sunt nivelurile de carieră la Ericsson?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Electrician la Ericsson in Sweden ajunge la o compensație totală anuală de SEK 687,009. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ericsson pentru rolul de Inginer Electrician in Sweden este SEK 503,412.

