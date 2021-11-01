Director de Companii
Epsilon
Epsilon Salarii

Salariul de la Epsilon variază de la $5,020 în compensație totală pe an pentru un Recrutor la nivelul inferior până la $224,000 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Epsilon. Ultima actualizare: 11/23/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Inginer Software
L1 $76.8K
L2 $105K
L3 $112K
L4 $114K
L5 $149K

Inginer Software Full-Stack

Specialist în Știința Datelor
Median $13.9K
Manager de Produs
Median $129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analist de Afaceri
Median $90K
Analist de Date
Median $80K
Vânzări
Median $224K
Manager Inginerie Software
Median $150K
Marketing
Median $175K
Operațiuni Marketing
Median $58K
Asistent Administrativ
$62.1K
Operațiuni de Afaceri
$167K
Manager Operațiuni de Afaceri
$30.5K
Tehnolog Informații (IT)
$57.1K
Consultant în Management
$189K
Designer de Produs
Median $63.5K
Manager Design Produs
$143K
Manager de Proiect
$28.8K
Recrutor
$5K
Arhitect de Soluții
$137K

Arhitect Date

Manager Program Tehnic
$112K
Capitalist de Risc
$166K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Epsilon este Vânzări cu o compensație totală anuală de $224,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Epsilon este $111,943.

Alte Resurse

