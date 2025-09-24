Director de Companii
Endava
Endava Manager Program Tehnic Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Program Tehnic in Romania la Endava variază de la RON 158K la RON 222K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Endava. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

RON 171K - RON 199K
Romania
Interval Comun
Interval Posibil
RON 158KRON 171KRON 199KRON 222K
Interval Comun
Interval Posibil

RON 714K

Care sunt nivelurile de carieră la Endava?

Întrebări frecvente

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Manager Program Tehnic ที่ Endava in Romania อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RON 221,589 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Endava สำหรับตำแหน่ง Manager Program Tehnic in Romania คือ RON 158,278

