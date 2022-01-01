CI&T Salarii

Salariul de la CI&T variază de la $17,078 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $121,295 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CI&T . Ultima actualizare: 9/11/2025