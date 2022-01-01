Director de Companii
CI&T
CI&T Salarii

Salariul de la CI&T variază de la $17,078 în compensație totală pe an pentru un Data Scientist la nivelul inferior până la $121,295 pentru un Manager Design de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la CI&T. Ultima actualizare: 9/11/2025

$160K

Inginer Software
Median $26.6K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Date

Arhitect de Soluții
Median $33.9K
Analist de Date
$20.2K

Data Scientist
$17.1K
Resurse Umane
$95.1K
Manager Design de Produs
$121K
Manager de Produs
$42.2K
Manager de Proiect
$42K
Recrutor
$22.6K
Întrebări frecvente

