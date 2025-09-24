Endava Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in Romania la Endava variază de la RON 91.1K pe year pentru Software Engineer la RON 356K pe year pentru Principal Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Romania totalizează RON 114K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Endava. Ultima actualizare: 9/24/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus Software Engineer ( Nivel de intrare ) RON 91.1K RON 91.1K RON 0 RON 0 Senior Software Engineer RON 188K RON 186K RON 2.3K RON 0 Lead Software Engineer RON 213K RON 213K RON 0 RON 0 Principal Software Engineer RON 356K RON 340K RON 16.9K RON 0

