Endava
Endava Inginer Software Salarii

Compensația pentru Inginer Software in Romania la Endava variază de la RON 91.1K pe year pentru Software Engineer la RON 356K pe year pentru Principal Software Engineer. Pachetul median de compensație pe year in Romania totalizează RON 114K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Endava. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
(Nivel de intrare)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Endava?

Funcții incluse

Inginer Software Frontend

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer DevOps

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Endava in Romania ajunge la o compensație totală anuală de RON 356,460. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Endava pentru rolul de Inginer Software in Romania este RON 113,870.

