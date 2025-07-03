Emumba Salarii

Director de Companii
Salariul de la Emumba variază de la $3,398 în compensație totală pe an pentru un Resurse Umane la nivelul inferior până la $6,464 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Emumba. Ultima actualizare: 11/21/2025

Inginer Software
Median $6.5K
Resurse Umane
$3.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Emumba este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $6,464. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Emumba este $4,931.

Alte Resurse

