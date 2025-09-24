Director de Companii
Compensația totală medie pentru Manager Data Science in Netherlands la Elsevier variază de la €124K la €175K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Elsevier. Ultima actualizare: 9/24/2025

Compensația Totală Medie

€140K - €166K
Netherlands
Interval Comun
Interval Posibil
€124K€140K€166K€175K
Interval Comun
Interval Posibil

€142K

Care sunt nivelurile de carieră la Elsevier?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Data Science la Elsevier in Netherlands ajunge la o compensație totală anuală de €175,342. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Elsevier pentru rolul de Manager Data Science in Netherlands este €123,501.

