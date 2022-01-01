Inmar Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial Inmar variază de la $79,600 în compensație totală anuală pentru Resurse Umane la capătul de jos la $224,400 pentru Marketing la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai Inmar. Ultima actualizare: 8/19/2025

$160K

Inginer de Software
Median $109K
Manager de Științe de Date
$188K
Specialist în Științe de Date
$110K

Analist Financiar
$86.7K
Resurse Umane
$79.6K
Marketing
$224K
Manager de Produs
$147K
Vânzări
$124K
Manager de Inginerie Software
$159K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la Inmar este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $224,400. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Inmar este $124,375.

