Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Compensația pentru Inginer Software in Mexico la Ellucian totalizează MX$352K pe year pentru L1. Pachetul median de compensație pe year in Mexico totalizează MX$356K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Ellucian. Ultima actualizare: 9/24/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer 1
L1(Nivel de intrare)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Ellucian?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Ellucian in Mexico ajunge la o compensație totală anuală de MXMX$25,560,620. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ellucian pentru rolul de Inginer Software in Mexico este MXMX$6,832,568.

