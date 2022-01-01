Ellucian Salarii

Director de Companii
Salariul de la Ellucian variază de la $35,930 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $151,443 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ellucian. Ultima actualizare: 9/4/2025

$160K

Inginer Software
Median $100K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $98K
Analist de Afaceri
$35.9K

Manager de Proiect
$104K
Vânzări
$151K
Manager Inginerie Software
$41.1K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ellucian este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $151,443. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ellucian este $99,000.

