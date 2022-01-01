Ellucian Salarii

Salariul de la Ellucian variază de la $35,930 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $151,443 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ellucian . Ultima actualizare: 9/4/2025