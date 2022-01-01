Directorul Companiilor
DraftKings
DraftKings Salarii

Intervalul salarial DraftKings variază de la $86,028 în compensație totală anuală pentru Recrutor la capătul de jos la $302,625 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DraftKings. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Inginer de Software
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Inginer de software backend

Inginer de software full-stack

Inginer de date

Inginer de fiabilitate a site-ului

Manager de Inginerie Software
L7 $249K
L6 $303K
Manager de Produs
L8 $205K
L7 $193K

Analist de Afaceri
Median $112K
Specialist în Științe de Date
Median $175K
Analist de Date
Median $90K
Designer de Produs
Median $148K
Manager de Științe de Date
$265K
Analist Financiar
$159K
Marketing
$124K
Manager de Program
$92.5K
Recrutor
$86K
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiune
RSU

La DraftKings, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări Frecvente

Kõrgeima palgaga roll DraftKings on Manager de Inginerie Software at the L6 level aastase kogukompensatsiooniga $302,625.
DraftKings mediaan aastane kogukompensatsioon on $175,000.

Alte Resurse