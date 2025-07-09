DotPe Salarii

Directorul Companiilor
Intervalul salarial DotPe variază de la $3,629 în compensație totală anuală pentru Operațiuni de Marketing la capătul de jos la $53,678 pentru Manager de Inginerie Software la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai DotPe. Ultima actualizare: 8/18/2025

$160K

Operațiuni de Marketing
$3.6K
Manager de Program
$35.2K
Inginer de Software
$17.5K

Manager de Inginerie Software
$53.7K
Întrebări Frecvente

Le rôle le mieux payé signalé chez DotPe est Manager de Inginerie Software at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $53,678. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez DotPe est de $26,348.

